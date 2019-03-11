Происшествия

В результате пожара в жилом доме в Красногородском районе погибла пенсионерка

В 15:55 9 марта поступило сообщение о возгорании жилого дома в Красногородском районе, в деревне Платишино. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек. В результате пожара погибла хозяйка 1935 года рождения. Причина пожара — нарушение правил эксплуатации печи. Спасен жилой дом, 7 надворных построек.

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в Гдовском районе. В 03:02 9 марта поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Лобановщина. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 4 человека.Сгорели баня и жилой дом. Причина пожара — короткое замыкание электропроводки на вводе. Спасено 3 жилых дома, 2 автомобиля, 3 надворные постройки.

В 16:00 9 марта поступило сообщение о возгорании бесхозного строения в Бежаницком районе, в деревне Клетошно. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 23:13 9 марта поступило сообщение о возгорании надворных построек в Пустошке, на улице Речной. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек. Сгорели баня, хлев, дровяник. В жилом доме сгорела кровля по всей площади. Причина пожара - короткое замыкание электропроводки в дровянике. Спасен дом и 2 хозпостройки.

В 14:06 10 марта поступило сообщение о возгорании дачного дома в СНТ «Коммунальщик». Для ликвидации пожара привлекалась 4 единицы техники, 11 человек. Дачный дом выгорел изнутри по всей площади. Причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.