Происшествия

Великолучанка при продаже квартиры лишилась почти 50 тысяч рублей

Жительница Великих Лук 1955 года рождения на сайте в интернете разместила объявление о продаже квартиры. 10 марта ей позвонил неизвестный и изъявил желание купить апартаменты, даже предложил перевести предоплату, сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города.

Незнакомец попросил великолучанку дойти до банкомата выполнить определенные команды, после этого он сообщил, что деньги не удается перевести. И попросил гражданку перевести ему деньги, а он в ответ вышлет предоплату и сумму ее перевода. После выполнения всех рекомендаций лже-покупателя, у жительницы города на Ловати списали 47 000 рублей.