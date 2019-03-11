Происшествия

Два гаража обокрали в Великих Луках

Два гаража обокрали в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, 6 марта неустановленное лицо путем срыва навесного замка из гаража на улице Ботвина украло бензопилу и набор ключей. Ущерб составил 20 000 рублей. Сотрудники уголовного розыска при помощи служебно-розыскной собаки установили подозреваемого. Им оказался безработный молодой человек 2001 года рождения. Часть похищенного изъята. По данному факту проводится проверка.

В период времен с 6 по 8 марта неизвестный проник в гараж на проспекте Гагарина. Оттуда он украл аккумулятор от автомобиля «Ока». Ущерб составил 3000 рублей. В краже подозревается местный житель 1993 года рождения. В настоящее время подозреваемый задержан.