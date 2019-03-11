Происшествия

В Себеже уничтожили пекинскую капусту и более 2 тонн яблок и груш

В городе Себеж Псковской области 6 марта сотрудники Территориального управления Россельхознадзора, в рамках реализации указа президента Российской Федерации, механическим путем уничтожили 63 килограмма пекинской капусты украинского происхождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, также в связи с отсутствием фитосанитарного сертификата были уничтожены 2 тонны яблок и 127 килограммов груш неустановленного происхождения.

Ранее в Невельском районе Псковской области должностными лицами управления в результате совместных мероприятий с сотрудниками Псковской таможни было задержано автомобильное транспортное средство, осуществлявшее незаконный ввоз с территории Республики Беларусь продукции без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара.

При проведении досмотра грузового отсека автомобиля была выявлена партия свежих яблок и груш неустановленного происхождения, а также пекинская капуста, на упаковочной таре которой были обнаружены маркировочные этикетки, согласно которым страной происхождения продукции является Украина.

Продукция изъята из оборота и уничтожена в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По факту выявленного нарушения в отношении физического лица возбуждено дело об административном правонарушении.