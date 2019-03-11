Происшествия

В Псковскую область пытались ввезти 600 тонн субпродуктов без документов

В районе населенного пункта Кортенки Себежского района сотрудниками пограничной службы Псковской области приостановлены 2 автомобиля под управлением граждан Республики Беларусь, в грузовых отсеках которых в нарушение ветеринарного законодательства Российской Федерации перевозились субпродукты крупного рогатого скота замороженные в количестве 600 килограммов, неизвестного происхождения без ветеринарных клейм, подтверждающих проведение ветсанэкспертизы, в условиях, не приспособленных для перевозки скоропортящихся продуктов и без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение товара, сообщается на официальном сайте комитета по ветеринарии Псковской области.

Комитетом по ветеринарии Псковской области в отношении владельцев груза возбуждены дела об административных правонарушениях за нарушение правил транспортировки подконтрольного госветнадзору груза, по результатам которого вынесены постановления о назначении административных штрафов в размере 6 тысяч рублей.

Субпродукты крупного рогатого скота в количестве 600 килограммов направлены на изолированное хранение под контролем государственной ветеринарной службы Великолукского района.