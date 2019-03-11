Происшествия

Псковские пограничники задержали подозреваемого в краже гражданина Молдовы

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области при пересечении государственной границы Российской Федерации задержан иностранец, находящийся в федеральном розыске.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в международный автомобильный пункт пропуска «Бурачки» на выездное направление прибыл гражданин Республики Молдовы. В ходе осуществления проверки документов выяснилось, что 37-летним мужчиной интересуются правоохранительные органы Молдавии.

Молодой человек подозревается у себя на родине в совершении преступления, предусмотренного п.3 ч.2 ст.186 УК Республики Молдова (кража).

Данное деяние квалифицируется национальным законодательством задержанного как тяжкое преступление. За его совершение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет без наложения штрафа или с наложением штрафа в размере от 1350 до 3350 условных единиц.

Выявленный иностранец в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком передан сотрудникам полиции города Себеж для проведения в отношении него дальнейших процессуальных действий.