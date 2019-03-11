Происшествия

Фальшивые купюры обнаружены в выручке псковского магазина и АЗС

В областном центре выявлены пятитысячная и тысячерублевая банкноты с признаками подделки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Они обнаружены 11 марта в одном из финансовых учреждений города. По имеющимся сведениям, поступили фальшивые деньги в выручке из магазина и с АЗС. Возбуждено уголовное дело.

В связи с этим полиция напоминает гражданам о порядке действий при выявлении фальшивых денежных знаков.