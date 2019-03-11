Происшествия

В островской деревне из-за неисправности печи сгорел дом

В 15.36 11 марта поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Матюгино в Островском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Предположительная причина пожара - неисправность отопительной печи. Для ликвидации пожара привлекалась 2 единицы техники, 7 человек, от огня спасена хозпостройка.

В 13.30 11 марта сгорело бесхозное строение в деревне Стремутка в Псковском районе. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Для ликвидации пожара привлекалась 2 единицы техники, 6 человек.