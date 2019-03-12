Происшествия

Более 20 краж на территории Псковской области совершили воры в масках

В Псковской области полицией задержаны двое граждан, подозреваемых в совершении более двадцати краж имущества на территории региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД по Псковской области.

По версии следствия, двое безработных, ранее судимых жителей Опочецкого района, 1976 и 1986 годов рождения, в ночное время передвигались по области на принадлежащей одному из них иномарке. Они подъезжали к дачным домам или гаражам. Надевали маски, перчатки. Взламывали запоры и похищали электроинструменты, бытовую технику и другие дорогостоящие вещи. Затем краденое продавали.

В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Следственным отделом МО МВД России «Себежский» возбуждены уголовные дела. В настоящее время установлена причастность данных лиц к совершению в период с ноября минувшего года 24 краж на территории Себежского, Пустошкинского, Опочецкого и Пушкиногорского районов. Причиненный ущерб устанавливается. В ходе обысков часть похищенного изъята.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.