Происшествия

9 плиток шоколада похитил житель Порхова из местного магазина

11 марта около 16.45 экипажу группы задержания вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области поступило сообщение, что в охраняемом объекте - магазине на улице Профсоюзная в Порхове, сработала кнопка тревожной сигнализации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали местного жителя, который похитил из торгового зала 9 плиток шоколада.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.