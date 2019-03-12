Происшествия

Пскович незаконно проник в квартиру на улице Труда и украл инструменты

Прокуратурой города Пскова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Приговором городского суда он признан виновным в совершении кражи, совершенной с незаконным проникновением.

В суде установлено, что в ноябре 2018 года в ночное время у мужчины, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, возник умысел на тайное хищение чужого имущества путем незаконного проникновения в квартиру дома №10 по Трудовому переулку Пскова.

Мужчина, будучи уверенным, что за его преступными действиями никто не наблюдает, при помощи найденного на земле железного прута, поочередно взломал запирающие устройства на дверях квартиры, прошел в квартиру и тайно похитил принадлежащие потерпевшему инструменты.

В результате преступных действий осужденный причинил потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 4 959 рублей 30 копейки.

По итогам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, ряда смягчающих и отягчающих обстоятельств, а также того, что мужчина полностью возместил причиненный преступлением ущерб, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.