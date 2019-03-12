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Происшествия

15 тонн польских яблок пытались ввезти в Россию через границу в Псковской области

13.03.2019 08:29|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в составе межведомственной мобильной группы выявили и задержали в Невельском районе четыре партии грузов и товаров при попытке их незаконного перемещения на территорию Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в районе населенного пункта Бояриново пограничники задержали два грузовых автомобиля «Ман» и «Мерседес» под управлением граждан России. В своих транспортных средствах мужчины осуществляли ввоз на территорию России яблок польского происхождения общим весом порядка 15 тонн. Мужчины рассчитывали реализовать товар в одном из регионов нашей страны.

Другой случай произошел в районе населенного пункта Плиссы. Специалисты задержали малотоннажный грузовой автомобиль марки «Ивеко», в грузовом отсеке которого обнаружили около 4 тонн мяса говядины неизвестного происхождения. Мясо перевозилось с многочисленными нарушениями установленных правил транспортировки подобной продукции.

А в районе населенного пункта Новохованск пограничники задержали грузовой автомобиль марки «Даф», в котором гражданин сопредельного государства 1989 года рождения осуществлял перевозку с территории сопредельного государства в Россию лома черных и цветных металлов общим весом более 25 тонн.

Во всех случаях необходимую товарно-сопроводительную документацию на перевозимый через государственную границу груз водители предоставить не смогли ввиду их отсутствия.

Задержанные транспортные средства переданы сотрудникам соответствующих компетентных органов для проведения процессуальных действий и принятия соответствующих решений.

Теги: #Пограничное управление ФСБ России по Псковской области #санкционка #контрабанда
Источник: Псковская Лента Новостей
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