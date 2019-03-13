Происшествия

В Псковском районе ищут двух подростков, не вернувшихся 12 марта со школы

ОМВД России по Псковскому району устанавливает местонахождение несовершеннолетних Никиты Букшована и Максима Дмитриева. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, 12 марта около 9 часов утра из Москвинской средней школы в деревне Кирово Псковского района ушли в неизвестном направлении учащийся 8 класса Никита Букшован 2002 года рождения и учащийся 7 класса Максим Дмитриев 2004 года рождения. До настоящего времени их местонахождение неизвестно.

Приметы Никиты Букшована: невысокого роста, плотного телосложения. Был одет: черная куртка, брюки синие с белыми лампасами, шапка вязаная серо-черно-бордового цвета, кроссовки серо-серебристые, сине-белы шарф с надписью «Зенит». Ранее неоднократно уходил.

Приметы Максима Дмитриева: невысокого роста, худощавого телосложения, волосы рыжие. Был одет: черная куртка, светлый шарф, синие джинсы, черные кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении этих подростков, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: 8(8112) 676-872, 676- 851 или 02.