Происшествия

Великолучанка лишилась 17 тысяч рублей в преддверии дня рождения

11 марта жительнице Великих Лук 1984 года рождения на мобильный телефон пришло сообщение якобы от банка о том, что в честь дня рождения ее ждет подарок. Для того, чтобы его получить, в смс просили перейти по ссылке, прикрепленной к сообщению, сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города.

Женщина последовала инструкциям, в итоге с ее счета списали 17 000 рублей. По данному факту проводится проверка. Полицейские уже выяснили, что номер, с которого пришло сообщение, зарегистрирован в Архангельской области.