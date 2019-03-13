Происшествия

Житель Пустошки угнал «Форд» и врезался на нем в сугроб

В Пустошке полицией по «горячим следам» раскрыт угон. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, ночью 12 марта в Пустошке от дома по улице Мелиораторов неизвестный совершил угон стоявшего здесь автомобиля «Форд Мондео». Утром владелец иномарки обнаружил на машине технические повреждения и обратился в полицию за помощью.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции по Пустошкинскому району, по «горячим следам» установлен 40-летний безработный местный житель, который подозревается в совершении данного противоправного деяния. По его словам, он решил покататься и воспользовался чужим «Фордом». Однако, по дороге не справился с управлением и въехал в сугроб. Но иномарку все же вернул на место по улице Мелиораторов, откуда ее и угнал. Тем не менее, от ответственности его это не освобождает.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Отметим также, что подозреваемый ранее уже был судим за совершение ДТП.