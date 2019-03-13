Происшествия

Трое безработных великолучан пытались украсть электродвигатель с башенного крана

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили лиц, подозреваемых в краже электродвигателя с крана. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

По имеющимся данным, в период с февраля по март текущего года в городе на Ловати у дома по улице Холмской с башенного крана свободным доступом были похищены детали. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские с применением служебно-розыскной собаки задержали троих подозреваемых - безработных великолучан, 1979, 1981 и 1990 годов рождения. Они были задержаны при попытке совершения кражи электродвигателя с крана.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.