Происшествия

В Опочке сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в хищении спиртного с витрины

12 марта на пульт дежурного вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области около 16.40 поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине на улице 1 Мая. Как сообщили Псковской Ленте Новотсей в пресс-службе управления, прибывшим на место происшествия росгвардейцам работники торговой точки указали на мужчину, который взял с витрины спиртные напитки и попытался скрыться, не расплатившись за товар.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и установили его личность. 40-летний житель Опочки для дальнейшего разбирательства передан сотрудникам полиции.