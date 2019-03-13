Происшествия

Псковская пенсионерка хотела отдохнуть на черноморском побережье и попалась на удочку мошенников

Псковичи попались на уловки мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

В областном центре пенсионерка решила съездить в мае отдохнуть в пансионат. Она нашла в сети сайт заинтересовавшего ее пансионата, расположенного на черноморском побережье. Вступила в переписку с его администраторами. Ей предложили забронировать номер. Псковичка перевела около 25 тысяч рублей.

А через некоторое время горожанка решила уточнить еще ряд организационных вопросов. Однако, на контакт с ней выходить перестали, да и сам сайт вдруг исчез. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Другому псковичу, занимающемуся рекламным бизнесом, 12 марта позвонил незнакомец и сообщил, что в одной организации необходимо оформить рекламные стенды. И потом под различными предлогами неизвестные мошенники завладели деньгами горожанина в сумме 25 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.