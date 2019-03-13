Происшествия

К трем годам колонии приговорили 40-летнего псковича за грабеж

Прокуратурой города поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя города Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, приговором Псковского городского суда он признан виновным в грабежа, то есть открытого хищения чужого имущества с применением насилия не опасного для жизни и здоровья.

В суде установлено, что в июле 2016 года в утреннее время осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходя мимо одного из жилых домов города, подошел к сидящему на земле, ранее ему не знакомому мужчине. В этот момент у осужденного возник умысел на совершение открытого хищения принадлежащего данному лицу имущества. С целью подавления воли и сопротивления последнего осужденный нанес ему удар ребром ладони в области затылка, а затем два удара коленом в область головы, отчего тот упал на землю. После этого нападавший забрал принадлежащие потерпевшему материальные ценности (мобильный телефон и денежные средства) и скрылся с места совершения преступления. Затем он продал похищенное имущество в одном из ломбардов города, приобретя на вырученные денежные средства алкогольные напитки.

По итогам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, характеризующих его личность данных, наличия ряда смягчающих и отягчающих обстоятельств, а также того, что он впервые привлекался к уголовной ответственности, назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.