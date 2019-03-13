Происшествия

В Пскове будут судить предоставившего фальшивую справку водителя

Прокурором Пскова утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина, который совершил фальсификацию доказательств по делу об административном правонарушении, являясь участником производства по делу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, он признан виновным в совершении административного правонарушения - управление транспортным средством в состоянии опьянения, имевшим место в Пскове 28 июля 2017 года.

Не желая быть привлеченным к административной ответственности обвиняемый обжаловал постановление мирового судьи в Псковский городской суд, при этом в судебное заседание предоставил фальсифицированную справку от врача одной из клиник Москвы, в которой указывалось, что 28 июля 2017 года он находился на лечении в указанной клинике. Тем самым он пытался отстоять свою позицию о том, что в день совершения административного правонарушения он находился в другом городе.

За предоставление фальшивых документов санкция части 1 статьи 303 УК РФ предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.