Происшествия

На пять лет может лишиться свободы псковичка, ударившая полицейского

Прокурором Пскова утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении псковички, которая совершила применение насилия в отношении сотрудника полиции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

В ходе следствия установлено, что в январе 2019 года на лестничной площадке дома №15 по улице Инженерной обвиняемая, разозлившись на действия сотрудника полиции по пресечению незаконного курения в общественном месте, нанесла три удара в область плеча и ног сотрудника полиции, то есть применила не опасное для жизни и здоровья насилие в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.