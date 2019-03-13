Происшествия

Псковича будут судить за публичное оскорбление сотрудника ГИБДД

Прокурор города Пскова утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого в публичном оскорблении представителя власти (ст.319 УК РФ).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в ходе следствия установлено, что в дневное время в середине ноября 2018 года обвиняемый, находясь на территории смотровой площадки МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области, полагая, что государственный инспектор, проводящий технический осмотр транспортных средств, необоснованно длительно не осматривает его автомобиль, решил в присутствии посторонних лиц высказать претензии к указанному сотруднику полиции, которые впоследствии приобрели оскорбительный характер, что выразилось в нецензурной брани в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

Санкция ст.319 УК РФ предусматривает наказание, не связанное с лишением свободы, в виде исправительных работ до 1 года.