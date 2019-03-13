Происшествия

Пскович избил бывшую жену табуреткой, нанеся ей не менее 28 ударов

Уголовное дело в отношении пятидесятилетнего псковича, который в ходе конфликта, используя табуретку, причинил своей бывшей супруге легкий вред здоровью, передано в суд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пскова.

В ходе дознания установлено, что в июле 2018 года в вечернее время бывшие супруги решили встретиться и совместно распить спиртные напитки. Во время общения между ними произошел скандал, женщина упрекнула мужчину в том, что он «плохой муж». Экс-супруга разозлили такие высказывания, он взял в руки табуретку и нанес по голове и телу женщины не менее 28 ударов указанным предметом. Судебно-медицинская экспертиза установила, что данными действиями он причинил бывшей жене телесные повреждения, которые повлекли причинение легкого вреда здоровью.

Уголовное дело направлено в Мировой суд Пскова для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание до двух лет лишения свободы.