Происшествия

На работу ходим с вилами – жители Усвят просят защитить их от волков

В Усвятском районе развелось очень много волков. На этот факт указала пользователь сайта ведерников.рф, родители которой, по ее словам, живут в поселке Усвяты.

«Волки размножаются в геометрической прогрессии. Едят собак прямо во дворе с цепи в самом поселке. XXI век, цивилизация, но на работу ходим с вилами, если кто еще помнит такое слово. Единственная "непонятная" бригада охотников не справляется с растущей в геометрической прогрессии популяцией волков. Отстреливать своими силами нет возможности. Люди боятся за свои жизни и жизни своих детей, которые идут в школу еще и по темноте по той самой дороге, по которой вчера шла стая волков (в прямом смысле слова)», - написала она в своем обращении.

В конце автор жалобы обращается к региональным властям с просьбой о помощи.