Происшествия

Более 500 пачек сигарет пытались провезти через границу в Псковской области в полувагонах с углем

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации партии табачной продукции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, инцидент произошел в железнодорожном пункте пропуска «Себеж», куда на выездное из России направление прибыл грузовой состав. При совместном со специалистами контрольных служб осмотре вагонов грузового состава пограничники выявили порядка 560 пачек укрытых сигарет с акцизными марками Республики Беларусь.

Незаконно перемещаемая табачная продукция была упакована в плотный целлофан черного цвета, перемотана скотчем и прикреплена при помощи магнитов к внутренним частям технологических полостей рам семи полувагонов с углем.

Сигареты изъяты и переданы сотрудникам компетентных органов для проведения предусмотренных российским законодательством процессуальных действий и принятия соответствующего решения.