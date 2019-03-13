Происшествия

Два человека получили ожоги при пожаре на улице Урицкого в Опочке

В 06.30 13 марта произошел пожар в жилом доме на улице Урицкого в городе Опочке. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате сгорела кровля по всей площади, дом поврежден огнем изнутри на площади 40 кв. метров.

При пожаре пострадала хозяйка дома - женщина 1929 года рождения, она доставлена в Опочецкую межрайонную больницу с термическими ожогами спины и рук и отравлением угарным газом. Мужчина 1953 года рождения госпитализирован в Псковскую областную больницу с диагнозом «отравление угарным газом и термические ожоги тела». Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки внутри дома. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек, от огня спасены три человека, дом и три надворные постройки.

В 15.27 13 марта выгорели изнутри по всей площади нежилой дом и дощатая пристройка к нему на Гаражном проезде в городе Великие Луки. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек, спасены дом и надворная постройка.

В 23.10 13 марта поступило сообщение о возгорании в бане в деревне Болготово в Опочецком районе. В бане сгорела кровля по всей площади, выгорело изнутри. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки внутри бани. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек, спасены жилой дом и три надворные постройки.