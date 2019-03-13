Происшествия

Великолучанин украл бутылку водки и получил 1 год колонии строгого режима

За совершение грабежа гражданин будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Как установлено в ходе дознания, в сентябре 2018 года вечером в магазин на проспекте Ленина в Великих Луках зашел мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Незнакомец открыто похитил с прилавка бутылку водки и скрылся. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки. Им оказался 35-летний не работающий, ранее судимый местный житель.

Отделом дознания было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации. После расследования данное уголовное направили в суд.

В результате суд назначил подсудимому наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием его в исправительной колонии строгого режима.