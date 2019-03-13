Происшествия

Великолучанка получила 9 лет за убийство ножом

Прокуратурой города Великие Луки поддержано государственное обвинение по уголовному делу. Приговором Великолукского городского суда жительница Великих Лук 1998 года рождения, будучи ранее судимой за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, признана виновной в совершении убийства, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

В суде установлено, что 04.05.2018 г., находясь в состоянии алкогольного опьянения в нежилом помещении нанесла гражданину 1964 года рождения один удар в область грудной клетки слева, причинив последнему проникающую колото-резаную рану на передней поверхности груди слева с повреждением сердечной сумки и правого желудочка сердца, что обусловило наступление смерти через непродолжительное время на месте преступления.

Судом гражданке за совершенные преступления назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.