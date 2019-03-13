Происшествия

Великолучанин отдал мошеннику 1,2 млн рублей

Прокуратурой города Великие Луки поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина 1989 года рождения, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Приговором Великолукского городского суда гражданин признан виновным. В суде установлено, что с 29 января до 28 февраля 2017 года, он под надуманным предлогом необходимости ему денежных средств для снятия ареста с, якобы, принадлежащего ему счета в банке, обманул жителя Великих Лук. Осужденный заявлял, что на его счете находятся денежные средства в размере 7 000 000 рублей, в действительности не имея счета с арестованными денежными средствами. Введенный в заблуждение великолучанин, передал осужденному деньги на сумму 1 200 000 рублей. Путем обмана были похищены денежные средства в особо крупном размере.

Судом мошеннику за совершенные преступления назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.