Происшествия

Петербуржец получил условный срок за избиение дновского полицейского

Прокуратурой Дновского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Санкт-Петербурга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Приговором Дновского районного суда он признан винновым применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением своих должностных обязанностей.

Как установлено, 14 декабря 2018 года житель Санкт-Петербурга, осознавая, что гражданин является сотрудников полиции и находится при исполнении своих служебных обязанностей, выражая недовольство законными требованиями, применил в отношении полицейского насилие, ударил полицейского кулаками по голове, а также, взяв за форменное обмундирование, повалил его на асфальт.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, условно с испытательным сроком на 2 года.