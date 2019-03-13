Происшествия

Житель Великих Лук получил год условно за царапины на шее полицейского

Прокуратурой города Великие Луки поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Приговором Великолукского городского суда он признан виновным в совершении применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

В суде установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес начальнику дежурной смены полиции ОМВД России по городу Великие Луки один удар правой рукой в область шеи, потому что был недоволен его действиями при исполнении.

Гражданин причинил телесные повреждения в виде царапин в области шеи слева, не повлекшие вреда здоровью. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года лишения свободы условно.