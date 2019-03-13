Происшествия

Более 276 литров алкоголя изъято в Псковской области в ходе профилактического мероприятия

Полицией проведены профилактические мероприятия в сфере оборота алкогольной продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении организации охраны общественного порядка УМВД России по Псковской области.

В период с 22 по 28 февраля текущего года на территории области полицией организованы мероприятия, направленные на выявление правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции. В результате принятых мер выявлены 44 правонарушения. Среди них 15 – связаны с незаконной реализацией алкоголя гражданами по месту жительства, 10 – с продажей спиртных напитков на вынос из заведений общепита. Из незаконного оборота изъято 276,566 литра алкогольной продукции, в том числе пиво, водка, вино.

Так, в Великих Луках выявлены два правонарушения, содержащих признаки уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного статьей 171.4 «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции» Уголовного кодекса Российской Федерации. В частности, 22 февраля гражданка на улице Дружбы продала мужчине за 80 рублей бутылку спиртосодержащей жидкости объемом 0,45 литра. А 26 февраля другая женщина на улице Горицкой реализовала за 100 рублей спиртосодержащую жидкость объемом 0,5 литра.

Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года.