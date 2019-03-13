Происшествия

Уроженка Азии незаконно пыталась пересечь границу в Печорском районе

Печорским районным судом Псковской области за попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации осуждена уроженка одной из стран Юго-Восточной Азии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления.

В августе прошлого года сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали иностранку в районе населенного пункта Лидва Печорского района в непосредственной близости от государственной границы. Девушка целенаправленно двигалась по лесу в сторону сопредельного государства. За покушение на незаконное пересечение государственной границы в отношении нее управлением было возбуждено уголовное дело.

В ходе проведения следственных действий свой преступный умысел иностранка не скрывала и рассказала пограничникам, что накануне ее задержания, в июне прошлого года, она приняла твердое решение любыми способами попасть в Германию для дальнейшего трудоустройства. При этом законных оснований для реализации этого плана у нее не было.

Решением Печорского районного суда иностранка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и ч.1 ст.322 УК РФ, и назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. С учетом срока нахождения под стражей с даты задержания, от наказания в виде штрафа полностью освобождена. Приговор суда вступил в законную силу.