Происшествия

В Псковской области запретили ввоз 20 тонн смеси семян газонных трав

12 марта должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля на российско-латвийском участке государственной границы Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» запрещен ввоз 20 тонн смеси семян газонных трав. Груз следовал автомобильным транспортом из Нидерландов в Москву. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Ввоз смеси семян газонных трав на территорию Евразийского экономического союза запрещен. Товар высокого фитосанитарного риска возвращен на территорию сопредельного государства.

По факту выявленного нарушения в отношении представителя владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении.