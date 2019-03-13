Происшествия

Газовый пистолет нашли псковские пограничники в автомобиле иностранца

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли две попытки незаконного перемещения через границу оружия самообороны.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, один из случаев произошел в автомобильном пункте пропуска «Лудонка». На выезд из России прибыл гражданин одного из сопредельных государств на легковом автомобиле марки «Фольксваген».

В ходе пограничного контроля, на вопрос представителей контрольных органов о наличии в транспортном средстве предметов, запрещенных к перемещению через государственную границу, в том числе, оружия и боеприпасов, 47-летний водитель уверил специалистов в отсутствии таковых.

Однако дальнейший осмотр его автомобиля показал обратное. В технологической полости под водительским сиденьем был обнаружен аэрозольный пистолет дозированного распыления «Удар» и три заряда к нему. Находке мужчина не удивился, но и внятно пояснить причину нахождения оружия в столь укромном месте не смог.

А спустя буквально несколько часов, при аналогичных обстоятельствах, в салоне еще одного легкового автомобиля пограничники обнаружили резиновую дубинку, которая была укрыта в пространстве между водительским сиденьем и порогом автомобиля.

Выявленные средства самообороны переданы представителям компетентных органов для проведения дальнейших процессуальных действий.