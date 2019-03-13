Происшествия

В Псковской области зарегистрированы первые палы сухой травы

В 20:29 14 марта поступило сообщение о возгорании сухой растительности в Новосокольническом районе, в деревне Недомерки. Для ликвидации пожара привлекалась 1 единица техники, 3 человека. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МЧС России по Псковской области, огнем была охвачена территория в 100 кв. метров. Причина возгорания - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Также 14 марта в 20.32 поступило сообщение о возгорании нежилого дома в Великолукском районе, в деревне Суханово на улице Больничная. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Пострадавших нет.