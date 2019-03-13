Происшествия

Школьники, пропавшие 12 марта в Псковском районе, нашлись

Полицией установлено местонахождение находившихся в розыске несовершеннолетних. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД по Псковской области.

Ранее сообщалось, что 12 марта около 9 часов утра из Москвинской средней школы в деревне Кирово Псковского района ушли в неизвестном направлении учащийся 8 класса Никита Букшован, 2002 года рождения, и учащийся 7 класса Максим Дмитриев, 2004 года рождения.

В настоящее время в результате комплекса мероприятий, проведенных сотрудниками ОМВД России по Псковскому району, местонахождение подростков установлено. Никита Букшован и Максим Дмитриев были обнаружены вчера около 21 часа в Пскове в районе улицы Боровой.

С подростками все в порядке. Они доставлены к их законным представителям. Стражи порядка выражают благодарность журналистам средств массовой информации региона и всем неравнодушным гражданам, которые оказали содействие полиции в розыске Никиты Букшована и Максима Дмитриева.