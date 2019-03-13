Происшествия

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, не желавшего платить за алкоголь

14 марта на пульт дежурного вневедомственной охраны Росгвардии около 15 часов поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине на улице Коммунальной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, прибывшим на место происшествия росгвардейцам работники торговой точки указали на молодого человека, который взял с витрины спиртные напитки и попытался скрыться, не расплатившись за товар.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и установили его личность. 35-летний пскович для дальнейшего разбирательства передан сотрудникам полиции.