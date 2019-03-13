Происшествия

Пограничники пресекли незаконный ввоз почти 50 тонн лома черного металла

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области на российско-белорусском участке государственной границы в очередной раз пресекли две попытки незаконного перемещения грузов на территорию России без необходимых товарно-сопроводительных документов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в районе населенного пункта Туричино, пограничники задержали грузовой автомобиль марки «Даф» под управлением гражданина сопредельного государства 1967 года рождения. В прицепе транспортного средства стражи границы обнаружили более 25 тонн лома черных металлов.

Чуть позже, уже в районе населенного пункта Лобок, сотрудники Управления остановили для проверки документов грузовой автомобиль марки «Скания», в котором 51-летний мужчина пытался ввезти в Россию около 20 тонн лома черного металла.

Как и в большинстве подобных случаев, необходимая документация на перемещаемый груз у водителей отсутствовала. Мужчины признались, что планировали продать металлолом на территории России и получить значительную материальную выгоду.

Большегрузы вместе с металлом переданы установленным порядком сотрудникам соответствующих компетентных органов для проведения необходимых процессуальных действий и принятия соответствующих решений.