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Гражданин Латвии пытался провести в Россию немецкий штык-нож 1838 года

На таможенном посту МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Убылинка (российско-латвийская граница) Псковской таможни при таможенном контроле легкового автомобиля, въезжающего на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), под управлением гражданина Латвии, выявлен незадекларированный штык-нож в ножнах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской таможне.

Согласно заключению таможенного эксперта, штык-нож относится к категории культурных ценностей как холодное оружие, изготовленное более 50 лет назад, и подпадает под действие закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 года № 4804 – 1 «О ввозе и вывозе культурных ценностей».

Изъятый незаконно перемещаемый штык-нож в ножнах имеет следы эксплуатации, сохранность его удовлетворительная.

Штык-нож изготовлен промышленным способом, ножны – самодельным способом. На клинке штык-ножа имеются маркировочные обозначения: в области пяты выбиты наименование фирмы-производителя «DURKOPP» и серийный номер. На обухе клинка обозначен год изготовления «38».

Исследованием было установлено, что объект обладает конструктивными признаками, предъявляемыми к холодному оружию. Штык-нож немецкого образца 1884/98 годов нового типа, изготовленный промышленным способом в Германии в 1838 году, относится к категории холодного клинкового оружия колюще-режущего действия.

Штык-нож данной модели состоял на вооружении не только Германии, но и других стран. Компания Durkopp Werke до Первой мировой войны производила швейные машинки, велосипеды, легковые и грузовые автомобили, в военное время перешла на изготовление штыков и штыковых заготовок.

В отношении гражданина Латвии возбуждены дела об административных правонарушениях.

Псковская таможня рекомендует российским и иностранным гражданам перед поездкой, включающей пересечение границы, уделять внимание вопросам соблюдения законодательства. С информацией о действующих правилах ввоза (вывоза) различных категорий товаров в ЕАЭС физическими лицами можно ознакомиться на сайте ФТС России или бесплатно проконсультироваться в любом таможенном органе.