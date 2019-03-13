Происшествия

Сожитель сестры угнал ВАЗ жительницы Невеля

Сотрудники МО МВД России «Невельский» по подозрению в угоне задержали безработного местного жителя.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в Невеле вечером 13 марта за помощью в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что у нее угнали автомашину «ВАЗ». Легковушку она поставила в гараж своей сестры у дома по улице Лесной, но позднее здесь ее не обнаружила.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские по «горячим следам» установили личность подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Им оказался сожитель сестры потерпевшей, в прошлом неоднократно судимый мужчина, 1968 года рождения, который недавно вернулся из мест лишения свободы.

По версии следствия, подозреваемый воспользовался ключами от гаража. Сел в чужой «ВАЗ» и уехал в Великолукский район, откуда он родом. Здесь полицейские угнанный автомобиль и нашли, а самого гражданина задержали.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.