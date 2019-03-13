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Владелец закусочной «Два капитана» в Пскове оштрафована за продажу алкоголя с нарушением закона

По заявлению прокурора города Пскова индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности за незаконную продажу алкогольной продукции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, по заданию прокуратуры Псковской области проведена проверка исполнения требований законодательства, регулирующего оборот спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции хозяйствующими субъектами и предприятиями в торговом павильоне - закусочной «Два капитана», расположенном на мини-рынке «Фавор» на Рижском проспекте, 9.

В ходе проверки в торговом павильоне выявлен факт реализации алкогольной продукции в нарушение требований действующего законодательства.

Установлено, что в павильоне-закусочной «Два капитана» ИП Ермишовой Л.В. осуществляется деятельность по реализации продуктов питания и пивных напитков.

Согласно действующему законодательству розничная продажа алкогольной продукции осуществляется только организациями (юридическими лицами) при наличии соответствующих лицензий.

Таким образом, индивидуальный предприниматель совершила нарушение, за которое ч.2 ст. 14.17.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Прокуратурой города в отношении ИП Ермишовой Л.В. вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, которое направлено в арбитражный суд для рассмотрения по существу.

Арбитражным судом Псковской области по заявлению прокуратуры города вынесено решение о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности с назначением административного штрафа в размере 50 000 рублей.