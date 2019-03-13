Происшествия

Полиция продолжает разыскивать жителя Псковского района, пропавшего в январе

Сотрудники ОМВД России по Псковскому району продолжают розыски Дениса Александровича Руденко 1987 года рождения, который, по имеющимся данным, ушел из дома 5 января 2019 года. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ведомстве отмечают, до настоящего времени местонахождение Дениса Руденко неизвестно. Мужчина проживал в деревне Голубово Псковского района.

Приметы: на вид - 35 лет, рост - 175 - 180 сантиметров, худощавого телосложения, плечи - опущенные, лицо - ромбовидной формы, брови - прямые, лоб - скошенный, глаза - большие карие, губы - тонкие, подбородок - выступающий, уши - большие оттопыренные. Волнистые темно-русые волосы собраны в хвостик.

Особые приметы: шрамы на животе.

Был одет: синие джинсы, темная куртка, полуботинки, шапка вязаная темного цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дениса Руденко, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району, по телефонам: 8 (8112) 676-872, 676- 851, 676-874, 676-844.