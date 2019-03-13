Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Детская обувь для слякоти
«Блеф по-французски» в Доме офицеров
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
Трэш и трепет!
Чувство обманутого налогоплательщика
Псковичи о «Несвятых святых»
Скандалы, интриги, расследования
Сами виноваты!
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Происшествия 13.03.2019 11:172 В Псковском районе ищут двух подростков, не вернувшихся 12 марта из школы 16.03.2019 10:270 Полиция продолжает разыскивать жителя Псковского района, пропавшего в январе 15.03.2019 22:152 Владелец закусочной «Два капитана» в Пскове оштрафована за продажу алкоголя с нарушением закона 15.03.2019 20:400 Псковичка побила полицейского за попытку помешать курить в неположенном месте 15.03.2019 16:320 Сожитель сестры угнал ВАЗ жительницы Невеля 15.03.2019 15:210 Гражданин Латвии пытался провести в Россию немецкий штык-нож 1838 года
 
 
 
Самое популярное 13.03.2019 21:2414 Здание бывшего псковского роддома не будет использоваться под поликлинику - Марина Гаращенко 13.03.2019 11:172 В Псковском районе ищут двух подростков, не вернувшихся 12 марта из школы 14.03.2019 17:054 Батальонный комплект новейших боевых машин десанта поступил в 76-ю дивизию 13.03.2019 22:000 Дмитрий Шахов выразил искренние соболезнования семье Владимира Шураева 14.03.2019 10:070 Псковский городской суд удовлетворил исковые требования педагога
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Полиция продолжает разыскивать жителя Псковского района, пропавшего в январе

16.03.2019 10:27|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники ОМВД России по Псковскому району продолжают розыски Дениса Александровича Руденко 1987 года рождения, который, по имеющимся данным, ушел из дома 5 января 2019 года. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ведомстве отмечают, до настоящего времени местонахождение Дениса Руденко неизвестно. Мужчина проживал в деревне Голубово Псковского района.

Приметы: на вид - 35 лет, рост - 175 - 180 сантиметров, худощавого телосложения, плечи - опущенные, лицо - ромбовидной формы, брови - прямые, лоб - скошенный, глаза - большие карие, губы - тонкие, подбородок - выступающий, уши - большие оттопыренные. Волнистые темно-русые волосы собраны в хвостик.

Особые приметы: шрамы на животе.

Был одет: синие джинсы, темная куртка, полуботинки, шапка вязаная темного цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дениса Руденко, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району, по телефонам: 8 (8112) 676-872, 676- 851, 676-874, 676-844.

Теги: #пропал человек #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Глава ФАС заявил, что россияне переплачивают за жилищно-коммунальные услуги более 100% их себестоимости. Переплачивают ли жители Псковской области за ЖКУ?
В опросе приняло участие 821 человек
16.03.2019, 11:110 В Пскове полиция ищет очевидцев февральского ДТП, случившегося на Рижском проспекте 16.03.2019, 10:500 Сотрудники МЧС патрулируют реку Великую и Псковско-Чудской водоем 16.03.2019, 10:270 Полиция продолжает разыскивать жителя Псковского района, пропавшего в январе 16.03.2019, 09:570 В Великолукском районе на трассе «М-9» столкнулись 2 легковушки
16.03.2019, 09:180 Сотрудники МВД отмечают День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел РФ 16.03.2019, 09:180 «Яндекс» начал тестировать собственную социальную сеть 16.03.2019, 08:010 Завтра митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит Божественную литургию в Троицком соборе 15.03.2019, 22:443 Застройщик назвал дату сдачи долгостроя на улице Новгородской, 18а в Пскове
15.03.2019, 22:301 Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта региональной авиакомпании «Псковавиа» 15.03.2019, 22:190 География участников конференции «Истоки. Истина. Искусство» в Великих Луках очень обширна 15.03.2019, 22:152 Владелец закусочной «Два капитана» в Пскове оштрафована за продажу алкоголя с нарушением закона 15.03.2019, 21:440 В Пскове состоялся IX Межвузовский конкурс ораторского мастерства
15.03.2019, 21:220 В Великих Луках наградили победителей конкурса «Картинки с выставки» 15.03.2019, 20:550 В Комсомольске-на-Амуре отменили фестиваль, где хотели показать молодежный спектакль о гендерных стереотипах 15.03.2019, 20:400 Псковичка побила полицейского за попытку помешать курить в неположенном месте 15.03.2019, 20:250 В День кукольника в Доме офицеров открывается выставка «Мой первый театр»
15.03.2019, 20:140 Государственная ветеринарная служба области подвела итоги работы за 2018 год 15.03.2019, 20:030 В суд направлено уголовное дело в отношении водителя автобуса с детьми, попавшего в ДТП в Стругокрасненском районе 15.03.2019, 20:020 Строительство завода по производству питьевой воды на берегу Байкала приостановлено 15.03.2019, 19:470 В Пскове наградили победителей конкурса «Ученик года»
15.03.2019, 19:450 Презентация сборников архивных документов о периоде нацистской оккупации состоялась в Пскове 15.03.2019, 19:260 Полуфиналистов конкурса «Лидер года» подготовят к работе над индивидуальными проектами 15.03.2019, 19:130 Псковская область успешно прошла процедуру федерального тестирования оборудования на пункте проведения ЕГЭ 15.03.2019, 18:590 Сотрудникам и курсантам псковской Академии ФСИН напомнили о безопасности дорожного движения
15.03.2019, 18:440 Археологи приглашают принять участие в работе полевого волонтерского лагеря на берегу Жижицкого озера 15.03.2019, 18:310 17 марта в Великих Луках пройдут матчи чемпионата города по хоккею 15.03.2019, 18:220 Во Всемирный день поэзии в Пскове пройдет вечер Василисы Кравченко 15.03.2019, 18:130 В Уфе женщина умерла после падения со сломанного стула в больнице
15.03.2019, 18:090 В Пскове пройдет краеведческая игра с гаджетами «Псков ганзейский» 15.03.2019, 18:042 Александр Козловский: Принятие поправок о дефибрилляторах позволит спасти тысячи жизней 15.03.2019, 18:000 Итоги дня - 15 марта 15.03.2019, 17:570 Небольшой дождь ожидается в субботу в Псковской области
15.03.2019, 17:460 В Пскове состоится лекция «Современные древности. Библия» 15.03.2019, 17:350 В Псковской области стали реже болеть гельминтозом - рейтинг заболеваний пищеварительного тракта, вызванных паразитами 15.03.2019, 17:290 Псковский филиал Академии ФСИН России провел научно-методический семинар, посвященный 140-летию образования УИС 15.03.2019, 17:180 Руководство псковского Росреестра встретится с гражданами в приемной президента РФ
15.03.2019, 16:560 В Псковском музее открылся экспозиционный комплекс, посвященный 5-летию со дня воссоединения Крыма с Россией 15.03.2019, 16:510 Москву и Петербург назвали самыми небезопасными городами Европы 15.03.2019, 16:4610 «Акценты» Донецкого: Реабилитация «Титана», алименты для «недопенсионеров» и «наезд» на профлидера 15.03.2019, 16:420 Великолукский драмтеатр приглашает на творческий вечер «Страницы прошлого листая»
15.03.2019, 16:320 Сожитель сестры угнал ВАЗ жительницы Невеля 15.03.2019, 16:270 Власти Псковской области утвердили план мероприятий в рамках «Десятилетия детства» 15.03.2019, 16:183 В Липецке пройдет митинг с предложением повысить пенсионный возраст до 120 лет 15.03.2019, 16:140 Псковская хоккейная команда «Торнадо» завоевала серебро на Международном турнире в Белоруссии
15.03.2019, 16:100 Божественную литургию Преждеосвященных Даров совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон в Симанском женском монастыре города Острова. ФОТО 15.03.2019, 16:070 Замглавы Пскова Сергей Гаврилов провел совещание по контролю гарантийных обязательств ремонта дорог 15.03.2019, 15:560 Псковская таможня не разрешила въезд на территорию РФ иностранному гражданину 15.03.2019, 15:500 Председатель обкома профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов поздравляет работников ЖКХ с профессиональным праздником
15.03.2019, 15:460 Без глютена, сахара и молока: чем наполнены «диетические» полки псковских гипермаркетов 15.03.2019, 15:440 Псковские приставы взыскали 325 тысяч рублей с компании за нарушение правил пожарной безопасности в лесах 15.03.2019, 15:400 Все российские футбольные клубы вылетели из еврокубков 15.03.2019, 15:380 Псковская епархия приглашает горожан принять участие в проекте «Духовная академия для мирян»
15.03.2019, 15:300 В Пскове состоится встреча с актерами местного драмтеатра 15.03.2019, 15:231 В Приказной палате готовится к открытию выставка «Господин Псков» 15.03.2019, 15:210 Избран новый председатель Молодежного совета профорганизаций города Великие Луки 15.03.2019, 15:210 Гражданин Латвии пытался провести в Россию немецкий штык-нож 1838 года
15.03.2019, 15:066 Аденома Росстата 15.03.2019, 14:530 Во ФСИН рассказали об участившихся нападениях на тюремный персонал 15.03.2019, 14:500 Пограничники пресекли незаконный ввоз почти 50 тонн лома черного металла 15.03.2019, 14:500 Юлия Зайцева стала победителем конкурса «Учитель года» в Великих Луках
15.03.2019, 14:340 Выставка «Мои фантазии» открылась в Бежаницком историко-культурном центре Философовых 15.03.2019, 14:281 Две автомашины столкнулись в результате выполнения запрещенного маневра на Октябрьском проспекте. ФОТО 15.03.2019, 14:270 Отечественные фильмы собирают в районных кинотеатрах полные залы - представитель областной Театрально-концертной дирекции 15.03.2019, 14:213 Володин заявил, что Украина должна возместить потери за время нахождения Крыма в ее составе
15.03.2019, 14:190 Гедиминас Таранда проведет балетный мастер-класс для псковичей 15.03.2019, 14:150 Для жителей города Пскова и Псковского района работают телефоны «горячей линии» ПФР 15.03.2019, 14:130 Александр Козловский поздравил работников ЖКХ с праздником 15.03.2019, 14:101 В Гдове люди ночевали на улице, потому что автостанция не запросила транспорт - власти ответили не дождавшимся автобуса из Петербурга
15.03.2019, 14:000 Рекордное количество билетов продано на балет «Лебединое озеро» в Пскове 15.03.2019, 13:381 В «Единой России» предлагают снизить первоначальный взнос на жилье по «детской» ипотеке 15.03.2019, 13:340 6 апреля в Пскове состоится премьера фантастической мелодрамы R.E.P.L.I.C.A 15.03.2019, 13:241 Дорогая дворовая Жучка: операция «стерилизация»
15.03.2019, 13:150 Пушкинский заповедник готовит Дни русской культуры в Германии 15.03.2019, 13:100 Псковский курсант побывал на праздничном мероприятии в Москве в честь 140-летия образования УИС 15.03.2019, 13:080 Партпроект «Локомотивы роста» присоединился в Себеже к акции, посвященной переходу на цифровое ТВ 15.03.2019, 13:070 Александр Заболотный и его «Фауст»: «Не люблю ставить нравоучительные спектакли»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.