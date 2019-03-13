Происшествия

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту халатности в отношении псковского полицейского

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в рамках рабочей поездки в город Санкт-Петербург провел личный прием жителей города, а также Ленинградской и Псковской областей.

Как сообщает пресс-служба СКР, сын выжившей в ДТП женщины, произошедшего осенью прошлого года в Пскове, посетовал на то, что следователем органов внутренних дел по факту дорожно-транспортного происшествия неоднократно принимались незаконные и необоснованные решения об отказе в возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.264 УК РФ.

Водитель совершил наезд на двух пожилых женщин, причинив им тяжкий вред здоровью. Впоследствии одна из пострадавших скончалась в больнице в результате общего заболевания.

Заявитель считает, что проверка проведена органами полиции предвзято, также он усомнился в выводах автотехнической экспертизы, согласно которым водитель не имел технической возможности предотвратить наезд при движении со скоростью 35 км/ч.

Председателем Следственного комитета Российской Федерации руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области дано поручение возбудить уголовное дело по факту халатности в отношении следователя органов внутренних дел.