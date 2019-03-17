Происшествия

В центре Пскова совершено разбойное нападение на офис организации, выдающей микрозаймы

На площади Ленина в Пскове ограбили офис организации, выдающей микрозаймы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, около 17.17 17 марта в полицию поступило сообщение, что вооруженный холодным оружием мужчина совершил разбойное нападение на офис кредитной организации и завладел денежными средствами.

Сумма похищенного устанавливается. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого.