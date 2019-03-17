Происшествия

В Великолукском районе при пожаре погиб пенсионер

В 22:13 15 марта поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Великолукском районе, в деревне Поречье. Для ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 6 человек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области, в доме сгорела кровля по всей площади, выгорела комната. Обнаружен погибшим мужчина 1955 года рождения. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении погибшего.

В 11:25 16 марта поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Бежаницком районе в деревне Шестоково. Для ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 5 человек. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем хозяина.

В 21:15 16 марта поступило сообщение о возгорании бесхозного строения в Кунье на улице Больничная. Для ликвидации пожара привлекалась 2 единицы техники, 5 человек. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 23:44 16 марта поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого строения в городе Великие Луки на улице Малышева. Для ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 12 человек. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.