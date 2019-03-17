Происшествия

В Невельском районе произошел пожар в жилом доме из-за неисправности электрооборудования

В 19:38 17 марта поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Невельском районе, в деревне Дегтево. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, для ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 4 человека. На кухне огнем повреждена стена, сгорела электрическая мясорубка, в стиральной машине огнем поврежден бак. Причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования.

В 20:10 17 марта поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Невеле на улице Маяковского. Для ликвидации пожара привлекалась 1 единица техники, 5 человек. В результате пожара огнем повреждена кухня, в трех комнатах огнем поврежден потолок. Причина пожара — короткое замыкание электропроводки на кухне.