Происшествия

В великолукском вузе установлены нарушения при организации питания студентов

Великолукской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения федерального законодательства при организации питания студентов в Великолукском филиале Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в ходе проверки установлено, что вопреки требованиям Санитарно-эпидемиологических правил, в столовой используется посуда со сколами, в холодильниках отсутствуют термометры. Кроме того, установлены нарушения в части своевременной оплаты по договорам на поставку продуктов питания для нужд столовой.

В этой связи Великолукской транспортной прокуратурой директору учебного заведения внесено представление. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируются.