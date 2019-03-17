Происшествия

Великолучанка лишилась денег, которые выронила из кармана

15 марта жительница Великих Лук из-за невнимательности лишилась денег. 45-летняя великолучанка обронила в организации на проспекте Ленина пятитысячную купюру, позже ее похитили. В краже подозревается местный житель 1970 года рождения, ранее безработный, судим, сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города.

Также ранее, 8 марта, денег лишилась еще одна жительница города. В ночь с 8 на 9 марта у великолучанки 1981 года рождения в ночном клубе на улице Некрасова украли телефон и кошелек. Ущерб составил 18 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый, безработный мужчина 1988 года рождения. По данному факту проводится проверка.