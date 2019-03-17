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До 6 лет тюрьмы могут получить печеряне за кражу имущества в деревне Шумки

18.03.2019 13:08|ПсковКомментариев: 0

Следственным отделом МО МВД России «Печорский» окончено расследование уголовного дела в отношении двух граждан. Им предъявлено обвинение в совершении преступления - кража.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе расследования установлено, что летом 2018 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем выставления окна совершили незаконное проникновение в дом, расположенный в деревне Шумки Печорского района. Отсюда они похитили имущество на сумму 19800 рублей.

В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были установлены. Похищенное имущество обнаружено в ходе обыска. В ходе расследования установлено также, что один из фигурантов 14 февраля 2018 года был осужден Печорским районный судом к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Таким образом, этот гражданин совершил преступление в период испытательного срока, поэтому на период следствия ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Обвиняемым может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Теги: #кража #печорский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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